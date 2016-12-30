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Ankara'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı

Ankara'da gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, sabaha karşı etkisini artırarak kent genelinde etkili oluyor.

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Ankarada yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı

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Ankara'da gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, sabaha karşı etkisini artırarak kent genelinde etkili oluyor.

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Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Başta Ankara-Samsun karayolu olmak üzere yağışın etkisini sürdürdüğü kesimlerde çok sayıda sürücü güçlükle ilerlerken, özellikle rampalarda bazı zincirsiz tır ve otomobiller yolda kaldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, akşam saatlerinden itibaren ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

Şehirler arası yollarda ise Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçlarla kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, soğuk hava nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyarıyor.  

Bunun yanında bir çok ilimizde olduğu gibi Ankara'da da dün akşam saatlerinde okulların tatil edildiği duyurulmuştu. Perşembe günüyle birlikte okullar 2 gün tatil edilmiş doldu.

Etiketler: sürücüler, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kar yağışı, belediye, ankara
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