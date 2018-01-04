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Buradasınız : » » Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam yok

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, toplu taşıma ücretlerine zam yapılmayacağını söyledi.

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Ankarada toplu taşıma ücretlerine zam yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, EGO'nun toplu taşıma ücretlerine ilişkin açıklama yaptı. Tuna, "2018 yılı için bir fiyat artışına gitmeyeceğiz, bilet fiyatları aynı kalacak" dedi.

Su fiyatlarında da indirim olabileceğinin sinyalini veren Tuna şunları söyledi:

"Gönülden geçen ulaşımın ve suyun ücretsiz olması, herkes ister ama bir imkan meselesi; imkanlarımız geliştikçe merkez ilçelerdeki su fiyatlarında da bir indirimi planlıyoruz." 

"Vatandaş ne istiyorsa ona uyarız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gündeminde Bahçelievler 7'nci Cadde'nin yayalaştırılması için yapılacak referandum da vardı.

Teklifin Çankaya Belediyesi'nden geldiğini söyleyen Tuna, "7. Cadde ile ilgili gelen teklife gayet münasip dedim. Orada referandumun yapılması noktasında da siz referandumu yapın biz de vatandaş ne istiyorsa o karara uyarız dedim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ego, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Toplu taşıma, 7. cadde, referandum
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