  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.864
    EURO 4.508
  • BIST 108949.35
    ALTIN 158.444
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da gazilere saldıran 3 şüpheliye ilave soruşturma izni

Ankara'da gazilere saldıran 3 şüpheliye ilave soruşturma izni

Ankara'da gazilere saldıran 3 şüpheli için TCK 301'den soruşturma açılacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada gazilere saldıran 3 şüpheliye ilave soruşturma izni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da gazilere saldıran 3 şüpheli hakkında mevcut soruşturmaya ilaveten, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Gül'ün, gazilere saldıran 3 şüpheli için TCK 301'e 4 kapsamında, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdiği bildirildi.

Bu kapsamda savcılık, mevcut soruşturmaya ilaveten TCK 301/4'ten de soruşturma yürütecek. 

'Bu şehir magandaları hak ettikleri cezayı alacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 41. Muhtarlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 'Bu şehir magandaları hak ettikleri cezayı alacak' dedi.

Terörle mücadelede memleketi için şehit olanların yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Erdoğan, Ankara'da yaşanan olayla ilgili şunları kaydetti;

"Ankara'da gazilerimize yapılan saldırıyla ilgili olarak üzüntümü belirtmek istiyorum. Çocuklarımıza bu yanlış davranışları anlatmalıyız. Bu yanlışların önüne geçmeliyiz. Her anında şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olan bir Cumhurbaşkanı olarak üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Bu hukuk meselesinden ziyade bir kültür meselesidir. Bu şehir magandaları hak ettikleri cezayı alacak."

 

 

Olay

Ankara'da Etimesgut ilçesinde aileleriyle seyahat eden Güneydoğu gazileri Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş, karayolunda 6 kişi tarafından araçla taciz edildi. Daha sonra yol güzergahındaki benzin istasyonuna girdi.

Gazileri araçlarıyla takip eden şüpheliler benzin istasyonuna gelerek yürüme engelli gaziler ile olaya müdahale etmek isteyenleri de darbederek olay yerinden kaçmıştı.

Etiketler: gazilere saldırı, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER