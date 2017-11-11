Ankara'da gazilere saldıran 3 şüpheliye ilave soruşturma izni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da gazilere saldıran 3 şüpheli hakkında mevcut soruşturmaya ilaveten, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Gül'ün, gazilere saldıran 3 şüpheli için TCK 301'e 4 kapsamında, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdiği bildirildi.

Bu kapsamda savcılık, mevcut soruşturmaya ilaveten TCK 301/4'ten de soruşturma yürütecek.

'Bu şehir magandaları hak ettikleri cezayı alacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 41. Muhtarlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 'Bu şehir magandaları hak ettikleri cezayı alacak' dedi.

Terörle mücadelede memleketi için şehit olanların yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Erdoğan, Ankara'da yaşanan olayla ilgili şunları kaydetti;

"Ankara'da gazilerimize yapılan saldırıyla ilgili olarak üzüntümü belirtmek istiyorum. Çocuklarımıza bu yanlış davranışları anlatmalıyız. Bu yanlışların önüne geçmeliyiz. Her anında şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olan bir Cumhurbaşkanı olarak üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Bu hukuk meselesinden ziyade bir kültür meselesidir. Bu şehir magandaları hak ettikleri cezayı alacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'da gazilerimize saldıran faillere, gereken yapılıyor, yapılacaktır https://t.co/oe7ftI7F3r pic.twitter.com/Zgi7Tyu33K — TRT HABER (@trthaber) 9 Kasım 2017

Olay

Ankara'da Etimesgut ilçesinde aileleriyle seyahat eden Güneydoğu gazileri Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş, karayolunda 6 kişi tarafından araçla taciz edildi. Daha sonra yol güzergahındaki benzin istasyonuna girdi.

Gazileri araçlarıyla takip eden şüpheliler benzin istasyonuna gelerek yürüme engelli gaziler ile olaya müdahale etmek isteyenleri de darbederek olay yerinden kaçmıştı.