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Ankara'da FETÖ soruşturması

Başkentte yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıklrı mahkemece tutuklandı.

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Ankarada FETÖ soruşturması

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan bir doktor, bir eski öğretim görevlisi ve bir eski astsubay, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, eski astsubay Ahmet E, doktor Burhan Ö. ve eski öğretim görevlisi Erkan D'yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Etiketler: ankara, fetö, tutuklama
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