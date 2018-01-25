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Buradasınız : » » Ankara'da 300 kişiye "Mor Beyin" tahliyesi

Ankara'da 300 kişiye "Mor Beyin" tahliyesi

FETÖ asıl ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasını ByLock IP'lerine yönlendirmişti. Yapılan incelemeler sonucu tahliyeler sürüyor.

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Ankarada 300 kişiye &quot;Mor Beyin&quot; tahliyesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ mensuplarının geliştirdiği Mor Beyin yazılımıyla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından listedeki kişilerin durumları inceleledi.

Mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda Ankara'da yaklaşık 300 kişinin tahliyesine karar verdi. 

Haklarında başka bir delil bulunmayan bin 300 kişi tahliye edilmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 27 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, FETÖ tarafından asıl ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin belirlendiğini, bunlardan bir kısmının tutuklu olduğunu bildirmişti.

Bu kapsamda listede yer alan 11 bin 480 kişiden, FETÖ üyeliğine yönelik haklarından başkaca bir delil bulunmayan yaklaşık bin 300 kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: mor beyin, fetö
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