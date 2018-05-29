Ankara’da 15 Temmuz gazilerine trafikte saldırı

15 Temmuz gazilerinden Gökhan Gümüş'ün kullandığı araç, Opera semtinde önünde aniden duran bir minibüsle ticari taksiye çarpmamak için manevra yaptı.

Gümüş'ün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Yusuf Sulugöz bu duruma korna çalarak tepki gösterdi.

İddiaya göre, otomobili bir süre takip ederek yol boyunca taciz eden Sulugöz, telefonla arkadaşlarını da arayarak yardıma çağırdı.

Ulus'taki trafik ışıklarında araçların durduğu sırada otomobilden inen Sulugöz, elindeki levyeyle Gümüş ve otomobilde bulunan kayınpederi 15 Temmuz gazisi Ayhan Damar'a saldırdı. Bu sırada Sulugöz'ün yardım istediği arkadaşları da olay yerine gelerek iki gaziyi darbetmeye başladı.

Savcılık olaya karışanların gözaltına alınmasını istedi

Başına ve yüzüne aldığı ağır darbelerle yaralanan ve hastaneye sevk edilen gazi Gümüş'e 15 gün, kesici aletle elinden yaralanan ve başından darbe alan Damar'a da 2 gün "iş göremez" raporu verildi.

Olay sonrası gazileri darbedenlerden Yusuf Sulugöz gözaltına alındı, karakolda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ancak Gümüş ve Damar'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık tarafından olaya karışanların gözaltına alınması talimatı verildi.

Anafartalar Polis Karakolu'na gelerek olayla ilgili ifade veren Gümüş ve Damar, trafik magandalarının saldırısına uğradıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Olay anında yaşadıklarını anlatan Gümüş ve Damar, trafikte yaşadıkları tartışma sonrası organize bir şekilde saldırıya uğradıklarını belirtti.

Gazi olduklarını ve araçta hastalarının bulunduğunu söylemelerine rağmen 10-15 kişilik bir grup tarafından darbedildiklerini anlatan Gümüş, bu sırada ağır hakaretlere maruz kaldıklarını da aktardı.

Polis ekipleri MOBESE kameralarınca kaydedilen olay anı görüntülerini inceleyerek, saldırıya karışanların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

15 Temmuz'daki kader arkadaşları yalnız bırakmadı

Gazilere yönelik saldırıdan haberdar olan 15 Temmuz'daki kader arkadaşları da Gümüş ve Damar'a destek için karakola geldi.

Bir süre önce de iki gazinin, trafikte çıkan "yol vermeme" tartışması sonucu 4 kişinin saldırısına uğradığını hatırlatan gaziler, saldırganların cezasız kalmamalarını istedi.

Darbe girişiminde kayınpederiyle birlikte gazi oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokağa çıktıklarını belirten Gökhan Gümüş, kayınpederiyle birlikte Genelkurmay Başkanlığı önüne geldiklerini söyledi.

Bu sırada iki helikopterden açılan ateş sonrası vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralandığını anlatan Gümüş, kayınpederinin de Milli Savunma Bakanlığı'ndaki askerlerin açtığı ateşle yaralandığını kaydetti.

Gazi olmakla gurur duyduğunu ifade eden Gümüş, omuriliğine saplanan şarapnel parçalarının hala vücudunda olduğunu dile getirdi.

Gümüş, olay günü arabada, hastanede tedavi gören kayınvalidesi Hülya Damar'ın da olduğunu, kayınvalidesini hastaneden eve götürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA