Ankara Garı davası devam ediyor

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 19'u tutuklu 36 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, mağdur ve müştekiler ile tarafların avukatları katılıyor.

Davayı bazı sendika ve dernek temsilcilerinin yanı sıra CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Şanal Sarıhan, Veli Ağbaba ile HDP’li yöneticiler izliyor.

Duruşma, sanık ve müşteki sayısı nedeniyle birleştirilen iki mahkeme salonunda görülüyor.

Sanıklar alınmadan önce polis duruşma salonunda özel eğitimli köpekle bomba araması yaptı.

Bu arada müşteki avukatlarınca Almanya Bremen Barosu'ndan gelen avukatların gözlemci sıfatı ile duruşma tutanağına kaydedilmesi talep edildi. Mahkeme talebi, "yabancı ülke baro avukatlarının davada taraf sıfatı bulunmadığı, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümelerinde de yargılamada 'gözlemci statüsüne' ilişkin bir düzenleme yer almadığı" gerekçeleri ile reddetti. Söz konusu kişilerin duruşmayı seyirci olarak takip edebileceği belirtildi.

Önceki duruşmada alınan ara karar gereğince sanıklar salona teker teker çağrılarak savunmaları alınıyor.

Terör saldırısı

Sivil toplum kuruluşlarınca Sıhhiye Meydanı'nda 10 Ekim 2015 Cumartesi günü 12.00-16.00 saatlerinde düzenlenecek miting için Ankara Garı önünde toplananların kortej hazırlığı devam ederken, saat 10.04'te 3 saniye arayla 2 patlama meydana gelmiş, ikisi çocuk 100 kişi ölmüş ve 20'si çocuk 391 kişi yaralanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin 36 kişi hakkında açtığı davada bazı sanıkların "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan bir kez ve "100 kişiyi öldürmek" suçundan toplam 100 kez olmak üzere 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yanında "terör örgütünün faaliyeti kapsamında 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek, terör örgütünün faaliyeti kapsamında ruhsatsız silah ve patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından da 7 bin 631 yıldan 11 bin 750 yıla kadar hapsini istemişti.

Bazı sanıklar için ise "silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, canlı bomba eylemcilerinin, 1990 doğumlu Yunus Emre Alagöz ile açık kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu kişi olduğu belirtilmişti.

Davanın sanıklarından Mehmet Kadir Cebael, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Gaziantep'te 16 Ekim'de düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmiş, olayda 3 özel harekat polisi şehit olmuş, biri ağır olmak üzere beş özel harekat polisi ve dört Suriye uyruklu yaralanmıştı.

Davanın bazı sanıkları aranıyor.

Duruşma, sanık savunmaları ile devam ediyor.