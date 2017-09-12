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Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu

Eskişehir'deki anız yangınında çıkan duman nedeniyle düşen görüş mesafesi dolayısıyla, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu

Eskişehir'de çıkan anız yangınının ardından çevreye yayılan duman dolayısıyla düşen görüş mesafesi nedeniyle, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolunun 45. kilometresindeki Kaymaz mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden anız yangını çıktı.

Yangında ortaya çıkan duman, rüzgarın etkisiyle karayoluna doğru ilerledi. Bu sırada görüş mesafesinin düşmesi sonucu 14 araç çarpıştı.

Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, Eskişehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle Sivrihisar-Eskişehir yolunda trafik, tek şeritten kontrollü veriliyor.

Etiketler: eskişehir, anız yangını, zincirleme kaza, trafik Kazası
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