  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Altay tankının motoruna 5 talip çıktı

Savunma Sanayi Müsteşarlığınca, Altay tankı için açılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesinde 5 firma teklife çağrı dosyası aldı.

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Altay tankının motoruna 5 talip çıktı

Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM), Altay tankının yerli motoru için çıktığı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin ihalede, 5 firma teklife çağrı dosyası aldı.

SSM, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesinde teklife çağrı dosyası alan firmaları internet sitesinden duyurdu.

Buna göre, söz konusu firmalar; BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyon Hizmet Ticaret AŞ, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret AŞ, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ oldu.

Müsteşarlık, Altay tankı için daha önce sonuçsuz kalan girişiminin ardından, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesini ekim ayında yeniden açmıştı. İhale kapsamında, tankın güç grubu ihtiyacının ülke sanayisinin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin azami derecede kullanılarak yerli ve milli imkanlarla karşılanması amaçlanıyor.

Altay, sahip olduğu özelliklerle bugün dünyanın en modern ana muharebe tankı konumunda. Artırılmış beka kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve atış gücü ile dikkat çeken Altay, son 2 yıldır her türlü iklim ve arazi şartlarında gerçekleştirilen zorlu testlerde üstün seviyede performans gösterdi. Altay, her türlü hava koşullarında ve mesafelerde, farklı senaryolarda yapılan atış testlerinde çok yüksek isabet oranı kaydetti.

AA

Etiketler: Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi, altay tankı
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