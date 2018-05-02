Aksaray'da 2 firari FETÖ'nün hücre evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbari çalışmalar neticesinde, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari Levent Ö. ve İbrahim M. gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: AA