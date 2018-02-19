Akıncı Üssü davasında eski pilot hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından Akıncı Üssü'ne gelip darbe girişimine katıldıkları ileri sürülen eski pilotların savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan eski pilot yüzbaşı Yavuz İstek, darbe girişimine destek vermediğini belirterek beraatini talep etti.

Çapraz sorgu sırasında Başkan Selfet Giray'ın, "Ankara'ya iniş yaparken herhangi bir patlama gördünüz mü? sorusunu sanık İstek, herhangi bir patlama görmediğini Ankara'da alçak uçuş yapmadığını iddia etti.

Bir avukatın, "Hava radar kayıtlarına rağmen siz, uçmadığınızı söylüyorsunuz. Uçuş yapan arkadaşınız oldu mu?" sorusunu yöneltmesi üzerine İstek, Diyarbakır'dan gelip de uçuş yapan kimseyi görmediğini ileri sürdü.

F-16 ile Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı iddiası

İddianamede, Eskişehir'de görev yapan eski pilot yüzbaşı Yavuz İstek'in darbe girişiminin yaşandığı gün kendi imkanlarıyla Diyarbakır'a gittiği, 8. Ana Jet Üs Komutanlığından mühimmat yüklü F-16 uçağıyla yanında İbrahim Yozgat ile Akıncı Üssü'ne geldiği, gelirken havada Ankara'nın doğusunda bulunan yolcu uçağını önlemeye çalıştığı, Ankara üzerinden alçak irtifada yüksek süratle uçuş yaptığı belirtiliyor.

Kaynak: AA