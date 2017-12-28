Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: Boşanma oranlarında son 6 yılın en düşük rakamlarını yakaladık

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da bir otelde düzenlenen Adana İl Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, Bakanlığın hizmet sunduğu tüm vatandaşları ve hizmet edilen mekanları ziyaret ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık bir yıldan bu yana yaptıkları bu toplantılarla amaçlarının yaptıkları hizmetlerin kalitesini artırmak olduğunu belirten Kaya, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri için her ilde eksiklikleri varsa onların tespiti yönünde hizmet alanları ve çalışmaları nasıl geliştirebilecekleriyle ilgili paydaş kuruluşlarla istişare yaptıklarını söyledi.

İl değerlendirme çalışması yapmak amacıyla 20-23 Aralık'ta 9 kişilik heyetin Bakanlığa bağlı 18 kurumun tamamını ziyaret ettiğini anımsatan Kaya, bugün burada bu sunumun ardından Adana'da daha fazla ne yapabilecekleriyle ilgili değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

Kaya, Aile Eğitim Programı'nın koruyucu ve önleyici hizmetlerin en önemlilerinden birisi olduğunu ve Türkiye genelinde 8 bin eğiticiyle 5 yıldır devam eden programla 850 bine yakın vatandaşa eğitim verdiklerini söyledi.

Boşanma oranları

Son 1,5 yılda yaklaşık 166 bin kişiye Aile Eğitim Programlarının farklı alanlarında eğitim verdiklerini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"2017 yılında evlilik öncesi eğitimi yaygınlaştırma programımızda çok yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük ve 9 ilimizi pilot olarak belirlemiştik. 9 ilde 2017 yılında yoğun çalışmalar yaptık. 2018'de bu evlilik öncesi eğitimimizi inşallah ülke geneline yaygınlaştıracağız. Belirlenen pilot illerden birisi de Adana. Burada valilik, belediyeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle Kasım 2017'de yaptığımız eğitimlerle birlikte Adana'daki eğitici sayımızı 51'den 83'e çıkardık. Bundan sonra 83 farklı eğitimcimiz ile birlikte Adana'da bu eğitimleri çok daha yaygın bir şekilde gerçekleştireceğiz.

Boşanma oranlarında son 6 yılın en düşük rakamlarını bu yıl yakalamış olduk. Tabii Bakanlığımızın çalışma alanlarına giren bir konu. Bu noktada sevindirici bir gelişme. Aile bütünlüğünü koruyacak çalışmalarla bu düşüşün istikrarlı bir şekilde sürmesini umuyoruz. Çok daha düşük oranları yakalamayı hedefliyoruz."

Elektronik kelepçe uygulaması

Son bir yılda ŞÖNİM sayısında da yüzde 40'lık artış sağladıklarını vurgulayan Kaya, sayıyı 49'dan 68'e çıkardıklarını 2018'de 81 ilde ŞÖNİM açılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ankara ve İzmir'de pilot olarak başladıkları şiddet uygulayan ve şiddet mağdurunun takip edildiği elektronik izleme sistemi ve elektronik kelepçe uygulamasını 6 farklı ile yaygınlaştırdıklarını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Antalya, Bursa, İstanbul ve Gaziantep illerimiz de bu çalışmamıza dahil oldular. Geçtiğimiz haziran ayında ülkemizde çocuk kuruluşlarında devrim niteliğinde bir dönüşümü gerçekleştirdik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuklarımızın kaldığı yetiştirme yurtları ve çocuk koğuş sistemindeki yurt dönemini tamamen dönüştürdük. Artık çocuklarımız Çocuk Evlerinde ve Sevgi Evleri Sitesi denilen ev tipi modelde çok daha güzel bakım alacakları ortamlarda yaşıyorlar. Önceliğimiz çocuklarımızın ailelerinin yanından kopmadan, aile bütünlüğü içerisinde ailelerinin yanında hayatlarını sürdürmeleri. Bunun için kendi ailesinden çocuklarımız ekonomik yoksunluk sebebiyle kopmasın diye ekonomik sorunu olan ailelere sosyal, ekonomik destek veriyoruz. Ülke genelinde sosyal ekonomik destekle desteklediğimiz yaklaşık 132 bin çocuğumuz var. Adana'da 3 bin 200 ailemize sosyal ekonomik destekle yaklaşık 800 liraya varan destekler veriyoruz."

Koruyucu aile hizmeti

Koruyucu aile modelinde kurum bakımındaki çocukların aile ortamında yetişmelerini istedikleri bir model olduğunu belirten Kaya, her çocuğun sıcak bir aile ortamını yaşamasını istediklerini ve bu kapsamda kuruluş bakımına aldıkları her çocuğa sıcak birer yuva aradıklarını, Adana'da da 0-6 yaş arasındaki tüm çocukların koruyucu aile yanlarında kalmasını istediklerini kaydetti.

Huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleriyle yaklaşık 14 bin yaşlıya hizmet verdiklerinin altını çizen Kaya, son 1,5 yılda yeni 18 huzurevi inşaatını tamamladıklarını, aynı zamanda yaşlı yaşam evleri açtıklarını ve ev tipi modelle 5-6 yaşlıya bir evde hizmet verildiğini aktardı.

Kaya, yaşlılar için yeni hizmet modelleriyle birlikte yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele

Çok önemli çalışma alanlarından birinin de uyuşturucuyla mücadele olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hükümet olarak gerçekten amansız bir şekilde mücadele başlattık. Türkiye'de bir ilk olan Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması'nı Bakanlık olarak tamamladık. Bunun dışında Bakanlığımıza verilen koruyucu, önleyici hizmetler alanında hizmet sunduğumuz, aynı zamanda madde bağımlılığı tedavisi görmüş bireylerin sosyal uyumunun gerçekleştirmesini sağladığımız Sosyal Uyum Merkezlerimizin de 4'ünü geçtiğimiz aylarda pilot bir şekilde uygulamasına başladık. İnşallah 2018 yılında da Sosyal Uyum Merkezlerinin sayısını farklı illerimizde artıracağız. Koruyucu ve önleyici hizmetler bağımlılıkla mücadelede çok önemli. Bağımlı olduktan sonra bireylerin bağımlılıktan kurtarılması çok daha zor. Bunun için koruyucu önleyici hizmetlerimizi arttırarak yaygınlaştıracağız. Bakanlığımızın Yeşilay ile iş birliği içerisinde imzaladığımız protokolle son üç ayda tam 64 bin kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimleri verdik.''