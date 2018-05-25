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Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ağrı Doğubayazıt'ta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Ağrıda uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet şarjör, 4 adet fişek 7.65 milimetre çapında silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör ile şarjöre basılı 3 adat fişek, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 0,39 gram eroin maddesi ele geçirildi. 

Öte yandan il merkezinde narkotik ekipler tarafından yolcu otobüsleri üzerine yapılan denetimlerde 206 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: ağrı, uyuşturucu
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