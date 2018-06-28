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Ağrı'da seçim sonrası olay çıkaran HDP'li 1 kişi tutuklandı

Ağrı Patnos'ta 24 Haziran seçimlerinin ardından olay çıkartıp çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 HDP'liden biri tutuklandı.

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Ağrıda seçim sonrası olay çıkaran HDPli 1 kişi tutuklandı

Ağrı Patnos'ta Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası HDP'nin ilçedeki seçim bürosu çevresinde olay çıkartıp "Mala zarar verme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etme", "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Polise mukavemet etme" suçlarına karıştıkları belirtilen 14 HDP'li yakalandı.

Patnos Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlılar, polisteki işlemleri sonrası Patnos Adliyesi'ne gönderildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan biri tutuklandı, diğer 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Etiketler: olay, hdp, ağrı
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