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Ağrı'da iki köyde kuş gribi karantinası

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde tavuk ölümleri görülen 2 köy karantinaya alındı.

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Ağrıda iki köyde kuş gribi karantinası

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Yukarı Taşlıçay ve Güneysöğüt köylerinde bazı tavuklar telef oldu.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, durumun kendilerine bildirilmesi üzerine köylerde inceleme yaparak karantina uygulaması başlattı.

Yukarı Taşlıçay Köyü Muhtarı Şerif Demirkaya, bir hafta önce kanatlı hayvan ölümlerine rastladıklarını ve kuş gribi şüphesiyle durumu yetkilileri bildirdiklerini söyledi.

Köyde kapsamlı bir çalışma yapıldığını anlatan Demirkaya, "Köyde bulunan bazı kanatlı hayvanları toplayarak imha ettiler. Köyden numune aldılar. Şu an hiçbir sorun yok." dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: ağrı, kuş gribi
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