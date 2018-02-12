Afrin şehidi Akpınar'ın vasiyeti yerine getirilecek

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, annesine ev alınması vasiyeti yerine getirilecek.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, şehidin, arkadaşına attığı mesajda "Anneme o istediği evi alsınlar." vasiyetini anımsattı.

Afrin Şehidi Akpınar'ın duygulandıran vasiyeti

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Vasiyetin ortaya çıkmasının ardından bir iş adamının söz konusu evi almak istediğini anlatan Şahin, "Bir iş adamı herkes gibi basından şehidimizin vasiyetini okumuş ve beni telefonla arayarak söz konusu evi şehidin ailesine almak istediğini söyledi. Ben de şehidin babası İsmail Bey ile temasa geçtim ve olurlarını aldım. İsminin gizli tutulmasını isteyen iş adamımızı aradım, Türk Kızılayı aracılığı ile Safranbolu’dan evi almak istediğini ifade etti. Safranbolu Kaymakamımız da konuyu takip edecek." dedi.

Şahin, şehidin vasiyetinin yerine getirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını, bir kez daha şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilediğini söyledi.

Şehidin ağlatan vasiyeti

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 7 Şubat'ta şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, 10 Ocak 2018'de, şehit olursa ailesine iletilmek üzere bir arkadaşına cep telefonundan attığı mesajda, şunları yazmıştı:

"Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a (eşi) söyleyin üzülmesinler kesinlikle. Hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir, üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra Teyze'nin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."

Kaynak: AA/DHA