Adnan Oktar grubuna operasyon: Gözaltı sayısı 182'ye yükseldi

Adnan Oktar örgütüne yönelik 5 ilde İstanbul merkezli başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonda 3 kişi daha gözaltına alınarak gözaltı sayısı 182'ye yükseldi.

Gözaltı kararı çıkarılan 53 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

6 kamyon tarihi eser

Dün gerçekleştirilen operasyonlarda mal varlığına el konulan 235 şüphelinin adreslerinde arama yapılmıştı. Bulunan 6 kamyon tarihi eser, antika ve değerli eşya muhafaza altına alınmıştı.

Aramalarda ayrıca, 400'den fazla flash bellek, 70 silah, 3 binden fazla mermiye el konulmuş, kasalarda yüklü miktardaki para ve dövizin bulunmuştu.

Polise ateş açıldı

Eş zamanlı operasyon sırasında, baskın yapılan adreslerden birinde polise ateş açıldığı öğrenilmişti. Açılan ateş sonucu merminin özel harekat polisinin yeleğinde kaldığı, şüphelinin ise yakalandığı ve silahına el konulduğu bildirildi.

Öte yandan, Adnan Oktar'ın örgütün 2 numarası olduğu ileri sürülen Didem Ürer'le kaçmaya çalıştığı araçta yüklü miktarda para bulunduğu ifade edildi.

Operasyonun ardından, korktukları için bu zamana kadar sustuğu belirtilen mağdurlardan bazılarının emniyete gelerek şikayetçi olduğu, bazılarının ise telefonla arayarak ihbarda bulunduğu belirtildi.

Oktar, FETÖ'cüler ve Yahudi milletvekiliyle görüşmüş

Örgüt elebaşı Oktar'ın, 17-25 Aralık kumpası sonrasında, FETÖ üyesi firari Tuncay Opçin ve tutuklu Mehmet Baransu ile defalarca yüz yüze görüştüğünün tespit edildiği ileri sürüldü.

Ayrıca Oktar'ın, İsrailli Likud Partisi milletvekili Yehuda Glick ile de birçok kez görüştüğü iddia edildi.

Siyasi ve askeri casusluk suçlaması

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "Siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarını kapsıyor.

Cinsel istismar, cinsel saldırı, küçük yaşta çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlamaları da var.

Emniyetin yayımladığı bilgi notunda, Adnan Oktar örgütüne yönelik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları da yer alıyor.

Adnan Oktar'ın FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edildi

Soruşturmada müşteki sıfatıyla ifade veren Ö.M, ''FETÖ, Adnan Oktar'ı tarihi eser kaçakçılığı üzerinden tehdit ederek, örgüt güdümüne sokmuştur. Bu olaydan sonra başta başkanlık sistemine karşıt olmak üzere birçok bakan, diyanet işleri başkanı ve FETÖ'nün istemediği önemli şahsiyetler hakkında olumsuz propaganda ve karalama kampanyası başlattık.'' dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA