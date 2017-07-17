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Adana'da "sahte sağlık raporu" operasyonu

Ehliyet alacaklar için usulsüz rapor düzenlediği ileri sürülen 2'si doktor 6 kişi gözaltına alındı.

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Adanada &quot;sahte sağlık raporu&quot; operasyonu

Adana'da ehliyet alacaklar için "sahte sağlık raporu" düzenlediği iddia edilen 2'si doktor 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görevli polisler, son günlerde ehliyet almak için başvuran çok sayıda kişinin iki özel hastane tarafından düzenlenen sağlık raporlarını sunduğunu fark etti.

Polislerin görüşeme yaptığı bu kişiler, iki ayrı eğitim ve danışmanlık şirketinden kendilerine 80-150 lira arasındaki ücretlerle raporların temin edildiğini belirtti.

Bunun üzerine araştırma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 36 kişinin sağlık kuruluşlarında kontrolden geçmeden rapor aldığını belirledi.

Ekipler, raporda imzası ve mührü bulunan özel hastanelerde görevli doktorlar Y.T. ve H.K.A, şirketlerin sahibi H.A, Ü.T. ile çalışanlar C.A. ve C.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Etiketler: Adana, Sahte sağlık raporu
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