  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

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Adanada PKK operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda örgüte üye olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat, bomba imha ekipleriyle polis helikopterinin de katıldığı operasyonda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. AA

Etiketler: Adana, PKK, terör operasyonu
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