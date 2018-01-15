Adana'da işitme engelli gence minibüste insanlık dışı saldırı

Adana'da bir minibüste, işitme engelli bir genç, 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Saldırganlardan biri, tıp fakültesi öğrencisi bir dövüş sporcusuydu. İşin en acı yanı ise, yolcuların olaya müdahale etmek yerine seyirci kalmasıydı.

Defalarca yumruklayan ve tekme atan saldırganlardan birinin tıp fakültesi öğrencisi ve dövüş sporcusu olduğu öğrenildi.

İşitme engelli genç Agit Acun, olay sonrası darp raporu aldı. Dayak anı minibüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.

Genci acımasızca döven dört saldırgan gözaltına alındı

Adana'da işitme engelli genci dolmuşta darbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi’ndeki evine gitmek için dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun (20), araçta tanımadığı kişiler tarafından henüz belirlenemeyen nedenle darbedildi.

Darp raporu alan Acun'un şikayeti üzerine polis ekipleri araştırma başlattı.

Aracın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ahmet G, Çağrı Can Ç, İsmail K. ile Ahmet B, "kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bu arada, darp anı dolmuştaki kameraya yansıdı.

Kayıtlarda Acun'un başka yolcuların da bulunduğu dolmuşta tekme ve yumruklarla darbedilmesi, şüphelilerin dolmuş şoförü tarafından araçtan indirilmesi yer alıyor.

"En büyük cezayı almalılar"

Cihan Acun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin hastane dönüşünde tanımadığı kişilerce darbedildiğini söyledi.

Kardeşine arkadan müdahale edildiğini belirten Acun, "Kardeşim görüntüde görüldüğü gibi kulağının duymadığını anlatmaya çalışıyor. Kardeşim hamle yaptığında araya alıp öldüresiye dövüyorlar. Şahıslarla tanışmışlığımız yok. Alan biraz geniş olsa kardeşimi öldürecekler." diye konuştu.

Acun, "Şüpheliler, gereken en büyük cezayı almalı. İşitme engelli bir insana bunu yapıyorlar." dedi.

Kaynak: TRT Haber/AA