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Adana'da eski savcının yargılandığı FETÖ davası

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski cumhuriyet savcısının yargılanmasına devam edildi.

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Adanada eski savcının yargılandığı FETÖ davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı Adem Aydın'ın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Adem Aydın bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Mahkemede ilk olarak görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Antalya Ağır Ceza Mahkemesinin suça konu eylem sebebiyle yetkili olduğunu değerlendirerek dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine ve tutuklu sanığın ByLock kullanıcısı olduğu tespitini nazara alınarak da mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Aydın da savunmasında, 19 aydır tutuklulu bulunduğunu ve dava dosyasının dört ayrı mahkeme değiştirdiğini belirterek, tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığın yargılanmasına Antalya Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna, bu sebeple dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, mahkemenin yetkisizliğine hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ davası, fetö, eski savcı, Adana
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