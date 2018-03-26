ABD'li papaz Brunson 16 Nisan'da hakim karşısına çıkarılacak

İzmir Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianameyi, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyeti, zabıtta ilk duruşmanın 16 Nisan Pazartesi günü saat 09.00'da yapılmasına ve Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Örgütlerin üst düzey mensuplarıyla görüşmüş

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson hakkındaki iddianamede, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'ın suç olabileceği düşünülen eylemlerine yer verilmişti.

Brunson'ın din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin amacını bilmesine karşın bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı vurgulandı. Örgütün üst düzey mensuplarıyla görüştüğü belirtildi.

'PKK ve FETÖ'yü övücü vaazlar verdi'

Brenson, İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ve FETÖ'yü övücü içerikli konuşmalar yaptı. Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik çalışmalar yaparak, İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması yöneltildi.

Brunson'la ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyalde FETÖ/PDY’nin hücre evlerinde sohbet yemeği olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığı tespit edildi. İddianamede ayrıca bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğrafların da elde edildiği belirtilerek terör örgütü ile çalışmaları deşifre edildi.

Brunson'ın 2013'teki Taksim'deki Gezi Parkı olayı organizasyonunda yer aldığı ileri sürüldü, "Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde bulunan benzin istasyonları çalışanları listesi" ve "Demiryolları çalışanları listesi" ile "İrtibata geçilecek askerler listesi" gibi bilgileri elde eden kişilerle yakın irtibat kurarak bilgi alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

"Olaylar kötüye gidecek, biz kazanacağız"

İddianamede, Brunson'ın görüştüğü ABD'li askere FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 21 Temmuz'da gönderdiği mesajdaki ifadelere ve cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" mesaja da yer verilmişti.

"Brunson'ın din adamı görüntüsü altındaki faaliyetlerinin din adamlığıyla bağdaşmadığı" da vurgulanmıştı.

Kaynak: AA