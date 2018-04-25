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Buradasınız : » » 81 ilde aranan 1091 kişi yakalandı

81 ilde aranan 1091 kişi yakalandı

Türkiye genelinde aranan şüphelilere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1091 şüpheli gözaltına alındı.

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81 ilde aranan 1091 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, asayiş suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için 22-24 Nisan'da ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar yaptı.

2539 ekipte, 6960 personelin katıldığı operasyonlarda 2 bin 932 ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda adam öldürme suçundan 12, hırsızlık suçundan 234, yaralama suçundan 137, cinsel suçlardan 23, yağma suçundan 33, dolandırıcılık suçundan 46, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 30, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 2 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam 1091 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi.

Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 10 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, Emniyet Genel Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik operasyon
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