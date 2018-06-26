4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmaları 12. gününde

4 yaşındaki Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Ağrı Bezirhane Köyü'nde kaybolmuştu.
Minik Leyla'dan 12 gündür haber yok.
Özel eğitimli köpekler de çalışmalara katılıyor
Çalışmalara, Ankara'dan giden 11 kişilik özel ekip ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 10 kişilik arama kurtarma timi de katılıyor.
Ekipler, köy ve çevresindeki metruk yapıları, dere yataklarını, kuyu ve araziyi tarıyor.
Nevşehir'den Ağrı'ya götürülen özel eğitimli "Mavi" ve "Modül" adlı arama köpekleri de ekiplere destek veriyor.
Kaynak: TRT Haber