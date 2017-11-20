3 yaşındaki Alperen'in ölümüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı

3 yaşındaki Alperen Sakin Ağustos ayında İzmir'in Çiğli ilçesinde serviste unutulmuş, havasızlıktan hayatını kaybetmişti.

Alperen'in ölümüne ilişkin davaya İzmir Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Bu duruşmada anaokulu sahibinin ihlallerine dair yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Okula 36 aydan küçük çocukların alındığı ve çocuklara şiddet uygulandığı iddia edildi.

Bir çalışan da "Müfettişler gelince küçük çocukları anaokulu sahibinin evine götürerek saklıyorduk" itirafında bulundu.

Veliler de 36 aydan küçük çocukların okula kabul edildiğini ve ücret karşılığı kendilerine makbuz verilmediğini doğruladı.

Veliler, bazı öğretmen ve çalışanların çocuklara zaman zaman şiddet uyguladıklarını, zorla uyuma, oda hapsi ve su vermeme gibi cezalar tatbik ettiklerini ileri sürdüler.

Alperen'in babası Serkan Sakin ise farklı bir iddiada bulundu:

"İçerideki kamera kayıtlarının belli bir bölümü silinmiş. Ortada yoktu.Ben hiç bir zaman çocuğumun o serviste öldüğünü düşünmedim.Serviste bu çocuk öldüyse kreş içindeki kameralar neden sökülüyor bu kafada soru işareti uyandırmaz mı?"

2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada sanıklar hakkında 6 aydan 14 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

Davanın üçüncü duruşması 19 Aralık'ta yapılacak.

Kaynak: TRT Haber