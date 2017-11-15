23 Nisan Çocuk Şenliği Bursa'da yapılacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğü tarafından 14-30 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek "40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nin 2018'de Bursa'da yapılacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında, bu yıl 40'ıncısı gerçekleştirilecek Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Osmanlı'nın ilk başkenti, tarih, kültür, sağlık ve turizm şehri Bursa'nın ev sahipliği yapacağını aktardı.

Büyük bir sevgiyle kucaklanacak çocukları şimdiden sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "23 Ni̇san Çocuk Şenliği, Bursa'da yapılacak. Şenlik haftası süresince 40 ülkeden 800 çocuk, Bursa'da okullarımız ve velilerimiz tarafından en iyi şekilde ağırlanacak. Bu vesileyle tarihi ve kültürel olarak Bursa'nın zenginliğini tüm dünyaya bir kez daha aktarma imkanı bulacağımız için memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı dolayısıyla Bursa'nın tarihi ve kültürel ikliminden dünyaya yayılan rayihaların gelecek nesillere ulaşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada her türlü ayrımcılığın reddedildiği, insanlığın temel değerlerinin benimsendiği mutlu yarınlar için miniklerimiz, Bursa'da el ele tutuşacak. Şenlik kapsamında, 800 çocuk, kafilelerle birlikte 150 yabancı lider ve 30 civarında basın mensubu, Bursa'da ağırlanacak. Şenlikte, 'Fotoğraflarla 40. Yıl' adlı sergi, festival yürüyüşü, halk konserleri, gala gösterisi, ülke sokak gösterileri, çevre gezileri, spor, oyun, özel 'Türkiyem' gösterisi ve şenlik pikniği etkinlikler düzenlenecek. 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde, TRT tüm kanallarıyla Bursa'da aktüel çekimler ve programlar gerçekleştirecek. TRT, EBU ve ABU üyesi 40 ülkenin ulusal kanallarına resmi başvuru yaparak, yaklaşık 12 saat süreli 23 Nisan etkinlik programlarını yayınlamalarını sağlayacak. Yayın yapacak ülkelerden birer kameraman ve muhabir etkinliklere bizzat katılarak, Bursa ve Ankara'da çekim yapacak."

AA