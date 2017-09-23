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21 ilde narkotik operasyonu düzenlendi

Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheli gözaltına alındı, 6 kilogram 398 gram esrarla çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde yakalandı.

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21 ilde narkotik operasyonu düzenlendi

Sokak satıcılarına yönelik 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheli yakalanırken, 6 kilogram 398 gram esrarla çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahı̇sar, Ankara, Aydın, Bursa, Denı̇zli, Edı̇rne, Erzurum, Gı̇resun, Mersı̇n, Kırşehı̇r, Konya, Kahramanmaraş, Nı̇ğde, Sı̇ı̇rt, Sı̇vas, Tokat, Aksaray, Batman, Yalova, Osmanı̇ye ve Düzce'de dün, polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 79 kişi gözaltına alınırken, 6 kilogram 398 gram esrar, 56 gram eroin, 383 captagon, 357 ecstasy hap, 162 gram sentetik kannabinoid, 171 gram metamfetamin, 23 kenevir bitkisi ve 4 tabanca ele geçirildi. AA

Etiketler: narkotik operasyonu
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