2 ilde terör operasyonu, iki tutuklama

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde denetim yapan güvenlik güçleri, ilçenin karşı tarafında yer alan terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Rasulayn bölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçmeye çalıştığını belirledi.

Bölgede önlemlerini artıran ekipler, yasa dışı yollardan sınırı geçen şüpheli H.R.'yi yakaladı.

Harran İlçesinde DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda da Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Selalmaz Mahallesi'ndeki bir adrese yönelik düzenlediği

operasyonda, yaklaşık 2 ay önce Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geldiği belirlenen Türki Hammudi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece “terör örgütü DEAŞ mensubu olmak” iddiasıyla tutuklandı.

Patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Mutki ilçesinin Kavakbaşı beldesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ve patlayıcı madde yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, operasyon kapsamında ele geçirilen muhtelif yaşam malzemeleri ile patlayıcı madde yapımında kullanılan materyallerin Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verilerek yerinde imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

