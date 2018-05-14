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18 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

18 il ve KKTC'de yürütülen Ağrı merkezli FETÖ operasyonunda, aralarında Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Y'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

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18 il ve KKTCde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün mahrem askeri yapısı ve mahrem sorumluları soruşturması kapsamında, Ağrı merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında darbe davalarının görüldüğü Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Y'nin de bulunduğu 3 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere 19 rütbeli personel ile örgütün rütbeli askerlerinden sorumlu mahrem yönetici olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün "askeri yapılanması" içerisinde yer aldıkları ve FETÖ'nün mahrem sorumlularınca ankesörlü telefonlardan defalarca arandıkları tespit edilen 19 asker ile askerlerden sorumlu 2 mahrem sorumlu, sorgularının yapılacağı Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Silivri İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Y'nin önceki görev yeri olan Ağrı'nın Patnos ilçesinde örgütün rütbeli askeri imamları tarafından ankesörlü telefonlardan arandığının tespit edildiği öğrenildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: ağrı, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, KKTC
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