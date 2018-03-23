13 ilde FETÖ’nün yayın kuruluşuna operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturmasında Kaynak Holding ve bağlı şirketlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yürütülen örgütsel faaliyetlerle ilgili dijital materyaller incelendi.

Şirketin, diğer bankalardan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdığı, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yayıncısı olduğu ve birçok üst düzey örgüt mensubunu çalışan olarak gösterip, SGK kayıtlarını yaparak örgütsel faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

Kaynak Holding’e bağlı olarak faaliyet yürüten ve ‘Sızıntı’, ‘Aksiyon’ gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık şirketine yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: İHA, AA