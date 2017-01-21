  • 21 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.033
  • BIST 83067.15
    ALTIN 146.275
Buradasınız : » » 10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Nevşehir merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 16 eski Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
10 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Nevşehir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 16 eski Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Kilis, Antalya, Samsun, Şırnak ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları öne sürülen, KHK ile meslekten ihraç edilmiş Yarbay Z.E, teğmenler M.D. ve İ.E.Ö, astsubaylar A.O, S.A, E.Ş, B.B, S.D, Y.I, M.Ç, D.T, F.B, uzman jandarmalar E.T. ve N.Y, Uzman Jandarma Çavuş N.A. ile Uzman Çavuş M.İ. gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 3 eski asker de aranıyor. AA

Etiketler: nevşehir FETÖ, khk, bylock, Türk Silahlı Kuvvetleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER