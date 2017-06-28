Yarı final heyecanı TRT1'de

Avrupa temsilcisi ile Güney Amerika temsilcisi arasında oynanacak mücadelede öne çıkan isimler Portekiz adına Cristiano Ronaldo, Querasma ve Şili adına da Alexis Sanchez ile Vidal olacak.

Portekiz grup aşamasında 7 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Şili ise oynadığı 3 grup mücadelesinde 4 gol attı 2 kez de topu ağlarında gördü.

İlk finalistin adını belirleyecek kritik mücadele saat 21.00'da başlayacak. Portekiz - Şili mücadelesi bu akşam, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Yarı finalin diğer maçında ise Perşembe akşamı Almanya ile Meksika karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma yine TRT-1'den naklen yayınlanacak.