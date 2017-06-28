  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Yarı final heyecanı TRT1'de

Yarı final heyecanı TRT1'de

Konfederasyonlar Kupası'nda final biletinin ilk sahibi belli oluyor. A grubunu 7 puanla lider bitiren Portekiz , B grubunun 2'ncisi Şili ile karşılaşacak.

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Yarı final heyecanı TRT1de

Avrupa temsilcisi ile Güney Amerika temsilcisi arasında oynanacak mücadelede öne çıkan isimler Portekiz adına Cristiano Ronaldo, Querasma ve Şili adına da Alexis Sanchez ile Vidal olacak.

Portekiz grup aşamasında 7 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Şili ise oynadığı 3 grup mücadelesinde 4 gol attı 2 kez de topu ağlarında gördü.

İlk finalistin adını belirleyecek kritik mücadele saat 21.00'da başlayacak. Portekiz - Şili mücadelesi bu akşam, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Yarı finalin diğer maçında ise Perşembe akşamı Almanya ile Meksika karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma yine TRT-1'den naklen yayınlanacak.

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