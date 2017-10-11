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Yamaç paraşütünde Süper Final 13-15 Ekim'de

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali, 13-15 Ekim'de THK İnönü Havacılık ve Eğitim Müdürlüğünde yapılacak.

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Yamaç paraşütünde Süper Final 13-15 Ekimde

Yamaç paraşütünde, Türkiye Hedef Şampiyonası Süper Finali, 13-15 Ekim'de Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık ve Eğitim Müdürlüğünde düzenlenecek.

THK'den yapılan açıklamaya göre Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) takviminde yer alan, 1. etabı 3-4 Haziran'da Antalya, 2. etabı ise 18-19 Ağustos'ta Erzincan'da organize edilen şampiyonanın finali, 13-15 Ekim'de Eskişehir'deki THK İnönü Havacılık ve Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki yamaç paraşütü pilotlarının dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma, dayanışma ve rekabet duygularını geliştirmeyi, Yamaç Paraşütü Milli Takımı'nın aday kadrosunu belirlemeyi ve sporcuları uluslararası yarışmalara hazırlamayı amaçlayan şampiyonaya, 60 pilotun katılması bekleniyor.

Organizasyonda, 15 Ekim Pazar günü saat 15.30'da yapılacak kapanış töreninin ardından motorlu yamaç paraşütü, motorlu yelkenkanat, planör akrobasi ve radyo kontrollü model uçak gösterileri izlenebilecek.

Şampiyona sonunda, 1. etap, 2. etap ve finalde en az ceza puanı alan pilotlar arasından Yamaç Paraşütü Milli Takımı oluşturulacak.

Etiketler: Yamaç paraşütü, thk, Türk Hava Kurumu
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