  • 28 NISAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Van Persie'den Mahmut Tekdemir'e 'özür çiçeği'

Van Persie'den Mahmut Tekdemir'e 'özür çiçeği'

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, maç içinde çarpışması sonrasında burnu kırılan Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmur Tekdemir'e "özür çiçeği" gönderdi.

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Van Persieden Mahmut Tekdemire özür çiçeği

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, maç içinde çarpışması sonrasında burnu kırılan Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmur Tekdemir'e "özür çiçeği" gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Van Persie'nin Mahmut'a yolladığı çiçeğin fotoğrafı yer aldı. Paylaşımda, "Van Persie sert oynar ama özür dilemesini de bilir. Teşekkürler Hollandalı." ifadeleri kullanıldı.

Van Persie'nin gönderdiği çiçekte, "Hızlıca iyileşmeni diliyorum." notu yer aldı. AA

Etiketler: Robin van Persie, Fenerbahçe
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