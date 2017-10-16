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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, Hüseyin Göçek'i BATE Borisov ile Köln arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında, Alper Ulusoy'u da UEFA Gençlik Ligi'nde görevlendirdi.

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UEFAdan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, 19 Ekim Perşembe günü Belarus'un BATE Borisov ile Almanya'nın Köln takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, TSİ 20.00'de Belarus'un Borisov şehrinde başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz'ın yapacağı belirtildi.

Esat Sancaktar'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ali Palabıyık ile Arda Kardeşler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacağı bildirildi.

Ulusoy, UEFA Gençlik Ligi'nde düdük çalacak

UEFA tarafından görevlendirilen diğer hakem de Alper Ulusoy oldu.

FIFA kokartlı Ulusoy, 17 Ekim Salı günü Rusya'nın Spartak Moskova ile İspanya'nın Sevilla takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi E Grubu maçını yönetecek.

Moskova'da bulunan Spartak Akademi Stadı'nda TSİ 14.00'te başlayacak karşılaşmada Ulusoy'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Kemal Elmas yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Anastasia Pustovoitova olacak.

Etiketler: UEFA, Hüseyin Göçek
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