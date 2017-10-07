Türkiye Ampute Milli Takımı yarı final yolunda

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yapılan Türkiye-Rusya maçı uzatma bölümünde Rus sporcunun hakeme fiziki müdahalede bulunması üzerine bitime 2 dakika kala tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki ay-yıldızlı ekip, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın çeyrek finalinde son dünya şampiyonu Rusya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekibin üstün bir ortaya koyduğu mücadelede Rusya, 24. dakikada Sulambek Mutaev'in attığı golle 1-0 öne geçti. Uzun süre Rusya'nın skor üstünlüğünü koruduğu karşılaşmanın 50. dakikasında Türkiye penaltı kazandı. Penaltı kararının ardından uzun süre karşılaşmanın hakemine itirazda bulunan Rusya'da teknik ekip takımı sahadan çekmek istedi. Rusya'nın yeniden sahaya dönmesiyle 50+6. dakikada penaltı atışını kullanan Rahmi Özcan maça eşitlik getirdi. Normal süresi 1-1 berabere biten mücadelede 10'ar dakikadan iki uzatma bölümüne geçildi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Fatih Şentürk'ün golüyle 2-1 öne geçen Türkiye, ilk uzatma bölümünü bu skorla üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci uzatma bölümü oynanırken Rusya'dan Aslanbek Shakblulatov kırmızı kart gördü. Rus sporcu, bu kararın ardından karşılaşmanın hakem Mario Shmith'i iterek yere düşürdü. Bunun üzerine Shmith ile kısa bir görüşme gerçekleştiren 1. hakem Ian Clark, bitime 2 dakika kala maçı tatil etti. Bu kararın ardından milli sporcular büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın sonucuyla ilgili son kararı toplanacak EAFF Teknik Kurulu verecek. Kurulun maçı 3-0 hükmen Türkiye'nin lehine tescillemesi bekleniyor.

Türkiye, skor lehine tescil edilmesi durumunda çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti'ni 5-0 yenen Polonya ile yarı final mücadelesine çıkacak.

Şampiyonada yapılan diğer çeyrek final maçlarında ise İngiltere Fransa'yı 2-0, İspanya İtalya'yı 2-1 yendi. Bu skorların ardından yarı finalde Fransa ile İspanya eşleşti.