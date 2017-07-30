Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Selver Şeker yaptığı açıklamada, organizasyon öncesinde ev sahibi olmanın baskısını hissettiğini söyledi.

Arkadaşlarının, sürekli 'Sen şampiyon olacaksın.' telkininde bulunduğunu anlatan Şeker, "Ben de buna inanıyordum. Seyircilerin desteğinin bana ekstra motivasyon sağlayacağını düşünüyordum. Ülkemde olimpiyat şampiyonluğu yaşadığım için gururluyum. Allah'a şükürler olsun ki altın madalyayı kazandım." ifadelerini kullandı.

"Türk'ün gücüne inanıyorum"

Selver Şeker, dört yıl sonra düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda unvanını korumak istediğini dile getirdi.

Bunun için çok çalışacağını aktaran milli tekvandocu, "Üst üste 2. kez olimpiyat şampiyonu oldum. Bir sonraki olimpiyatlarda da unvanımı korumak istiyorum. Türk'ün gücüne inanıyorum. Türk bayrağını tekrar dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Kardeşi de tekvandocu

Selver Şeker, kardeşi Gülçin'in de milli tekvandocu olduğunu ve onun başarılarıyla gurur duyduğunu aktardı.

Aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) sporcusu olduğunu da anlatan Selver, başarılarında emeği geçen antrenörlerine teşekkür etti.

Sporun, işitme engellilerin hayatında çok önemli bir yer teşkil ettiğini ve onların özgüvenine büyük katkı sağladığını hatırlatan milli sporcu, "2012'de Türkiye şampiyonu oldum. 2015'te Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. Hayatım sporla çok değişti. Annem ve babam bana çok destek verdi. Ben de kazandığım ödüllerle onlara ev aldım. Geçen yıl da Samsun'da dünya şampiyonluğu yaşadım. Allah, herkesten razı olsun. Bize destek veren seyircilere teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.