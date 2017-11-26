Suriyeli boksör, şampiyon olunca kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti

Almanya'nın Oberhausen şehrindeki 12 bin 650 kişilik König Pilsener Arena'da oynanan müsabakada Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömerriat Manuel Charr ve Rus boksör Alexander Ustinov, WBA ağır sıklet unvan maçına çıktı.

20 yıl önce annesi ve kardeşiyle birlikte Almanya’ya iltica eden Mahmut Ömerriat Manuel Charr, Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonu olmayı başardı.

Maça hızlı başlayan Rus rakibi karşısında 4. raunttan itibaren oyunu dengeleyen Suriyeli boksör, sonunda kemeri alan isim oldu.

12 raunt sonunda puanlamaya gidilen mücadeleyi kazanan ve WBA unvanını kazanan Suriye asıllı Mahmut Ömerriat Manuel Charr, 3 hakemden 115-111, 116-111 ve 115-112 şeklinde puanlar aldı.

Profesyonel kariyerinde 34 maçta 30 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti bulunan 33 yaşındaki boksör, karşılaşmadan önce, "Erdoğan'ın Suriyeli mültecilere ne kadar yardımcı olduğunu da çok iyi biliyorum. Bunun için kendisine minnettarım. Kemeri kazanırsam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Charr, kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Kaynak: İHA