  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Play-off rövanş maçları 5 maçla başladı

Futbolda, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşları, 5 maçla başladı.

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Play-off rövanş maçları 5 maçla başladı

Müsabakalar sonunda Sevilla, Napoli, Maribor, Olympiakos ve Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynamaya hak kazanırken, Medipol Başakşehir, Nice, Hapoel Beer-Sheva, Rijeka ve Astana, UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından dahil olacak.

Medipol Başakşehir, 2-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Sevilla ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını kaybederken, mücadelesine UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Sevilla ise adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

İtalyan ekibi Napoli, 2-0 kazandığı maçın rövanşında konuk olduğu Fransız temsilcisi Nice'i 48. dakikada Jose Callejon ve 89. dakikada Lorenzo Insigne'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Nice adına 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sevilla (İspanya) - Medipol Başakşehir: 2-2 (İlk maç 2-1)

Nice (Fransa) - Napoli (İtalya): 0-2 (İlk maç 0-2)

Maribor (Slovenya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0 (İlk maç 1-2)

Rijeka (Hırvatistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1 (İlk maç 1-2)

Astana (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): 4-3 (İlk maç 0-5)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşları, bugün oynanacak 5 karşılaşma ile sona erecek.

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, play-off
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