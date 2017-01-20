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Murray ve Kerber 4. turda

Avustralya Açık Tenis'te tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Murray, Querrey'i 3-0, tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Kerber, Pliskova'yı 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

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Murray ve Kerber 4. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Andy Murray ve tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber, adlarını 4. tura yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler üçüncü tur mücadelesinde, burada daha önce 5 kez final oynayan Büyük Britanyalı Murray ile 31 numaralı seribaşı ABD'li Sam Querrey karşılaştı. Maçı 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanan Murray, tur atladı.

Tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, Sırp Viktor Troicki'yi 3-1, 12 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga ise ABD'li Jack Sock'ı aynı skorla yenerek 4. tur vizesi aldı.

Kerber, rakibini zorlanmadan yendi

Kadınlarda geçen yılın şampiyonu Alman tenisçi Angelique Kerber, üçüncü turda Çek rakibi Kristyna Pliskova'yı 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

 

Etiketler: avustralya açık tenis, Angelique Kerber, kristyna pliskova
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