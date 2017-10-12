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Milli okçular Meksika yolcusu

Okçuluk Milli Takımı, Meksika'da yapılacak Açık Hava Dünya Şampiyonası'na 12 sporcuyla katılacak.

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Milli okçular Meksika yolcusu

Okçuluk Milli Takımı, Meksika'da yapılacak Açık Hava Dünya Şampiyonası'na katılmak için bu ülkeye gitti.

Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından başkent Mexico City'de, 15-22 Ekim'de düzenlenecek şampiyonada yarışacak ay-yıldızlı ekipte, klasik ve makaralı yayda altışar olmak üzere 12 sporcu yer alıyor.

Sezonun son müsabakası özelliğini taşıyan şampiyonaya katılacak, antrenörler Göktuğ Ergin, Emre Özdemir, Natalia Nasaridze ve Hasan Orbay yönetimindeki milli takımdaki sporcular şunlar:

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Onur Tezel, Erdal Meriç Dal

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna

Makaralı yay erkekler: Demir Elmaağaçlı, Evren Çağıran, Samet Can Yakalı

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Aleyna Akçınar 

Etiketler: Milli okçular, meksika, Mexico City, dünya okçuluk federasyonu
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