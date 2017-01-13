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Messi hakkında konuştu, görevine son verildi

Barcelona'da, Arjantinli yıldız oyuncu Messi hakkında yaptığı açıklamadan dolayı İspanya Futbol Federasyonu ile ilişkilerden sorumlu yöneticinin görevine son verildi.

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Messi hakkında konuştu, görevine son verildi

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, RFEF'in binasında yapılan İspanya Kral Kupası çeyrek final kura çekimi sonrasında Gratacos'un bir televizyon kanalına demeç vermesi nedeniyle görevinden alındığı bildirildi.

İspanyol temsilcisi, Gratacos'un söz konusu demeçte kulüple bağdaşmayan, kişisel görüşlerini söylediğini vurguladı. Ayrıca, Gratacos'un görevden alınma kararını veren Barcelona Sportif Direktörü Albert Soler'in bundan sonra RFEF ile ilişkilerden de sorumlu olacağı kaydedildi.

Kral Kupası çeyrek final kura çekiminin ardından bir televizyon kanalına açıklama yapan Gratacos, Barcelonalı futbolcu Lionel Messi hakkındaki bir soruya "Messi, takımın en önemli futbolcusu ama sadece o yok. Tüm takım önemli. Neymar, Iniesta, Suarez veya Pique olmasa Messi bu kadar büyük olmazdı." cevabını vermişti.

Etiketler: Messi, Barça, barcelona, gratacos
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