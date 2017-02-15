Maradona'ya soruşturma açıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacak eski takımı Napoli'ye destek vermek için Madrid'e gelen Diego Maradona, kadına karşı şiddet suçlamasıyla sorguya alındı.

İspanya basınında çıkan haberlerde, Maradona'nın birlikte olduğu kız arkadaşı Rocio Oliva'nın, sabah otelin resepsiyonuna telefon ederek, eski futbolcunun kendisine vurduğunu söylediği belirtildi.

Otel yönetiminin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisin, Maradona ile kız arkadaşını sorguladığı açıklandı. Verilen ilk bilgilerde, Rocio'nun sadece aralarında sert bir tartışma olduğunu söylediği ve tarafların birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan, bu akşam Real Madrid ile karşılaşacak Napoli takımının da aynı otelde kaldığı ifade edildi. AA

