  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Maradona'ya soruşturma açıldı

Maradona'ya soruşturma açıldı

İspanya polisi, Maradona'nın kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasını araştırmak için Arjantinli futbol adamının kaldığı otele gitti.

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Maradonaya soruşturma açıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacak eski takımı Napoli'ye destek vermek için Madrid'e gelen Diego Maradona, kadına karşı şiddet suçlamasıyla sorguya alındı.
 
İspanya basınında çıkan haberlerde, Maradona'nın birlikte olduğu kız arkadaşı Rocio Oliva'nın, sabah otelin resepsiyonuna telefon ederek, eski futbolcunun kendisine vurduğunu söylediği belirtildi.
 
Otel yönetiminin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisin, Maradona ile kız arkadaşını sorguladığı açıklandı. Verilen ilk bilgilerde, Rocio'nun sadece aralarında sert bir tartışma olduğunu söylediği ve tarafların birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunmadığı kaydedildi.
 
Öte yandan, bu akşam Real Madrid ile karşılaşacak Napoli takımının da aynı otelde kaldığı ifade edildi. AA
 
Etiketler: Maradona, soruşturma, kadına şiddet davası
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