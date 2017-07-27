Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı, 2017-2018 futbol sezonu ilk olağan toplantısını yarın gerçekleştirilecek.
Vakfın Maslak'ta bulunan merkezinde düzenlenecek toplantı, saat 11.00'de başlayacak.
Toplantıda yeni sezonun ilk değerlendirmesi yapılacak.
Kulüpler Birliği Vakfı, 2017-2018 futbol sezonu ilk olağan toplantısını yarın yapacak.
Kulüpler Birliği Vakfı, 2017-2018 futbol sezonu ilk olağan toplantısını yarın gerçekleştirilecek.
Vakfın Maslak'ta bulunan merkezinde düzenlenecek toplantı, saat 11.00'de başlayacak.
Toplantıda yeni sezonun ilk değerlendirmesi yapılacak.