Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon olması, takım kaptanı gazi Osman Çakmak'ın Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan ailesine büyük gurur yaşattı.

Askerlik yaptığı Şırnak'ta 1997 yılında mayına basarak sol bacağını kaybeden gazi Osman Çakmak'ın ağabeyi Mehmet Çakmak, AA muhabirine, kardeşinin askere gitmeden önce de futbol oynamayı sevdiğini söyledi.

Altı kardeş olduklarını, zor şartlarda büyüdüklerini dile getiren Çakmak, "Kardeşim 5 yıl boyunca Zile Şehit Aileleri Derneğinde başkanlık yaptı. Osman, çocuğuna benim adımı verdi. Ben de 3 yaşındaki ikiz çocuklarımdan oğlumun ismini 'Osman' koydum." dedi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın bütün maçlarını İstanbul'da izlediğini belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"Milli takım finale kaldıktan sonra şampiyon olacağına inandım. Maçtan önceki gece sabaha kadar uyuyamadım. Defansı sağlama almak için Osman'ı defansta oynatıyorlar. Son gol kaptan Osman'a nasip olsun dedik. 80 milyonun duasıymış. Son gol kardeşime nasip oldu. Şampiyon olunca sevinçten havalara uçuyordum. Koltuk değnekleri, onların çelik ayaklarıdır. O kadar kahramanca oynadıklar ki diyecek bir şey bulamıyorum. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun."

Anne Sultan Çakmak da maçta oğlu gol atınca mutluluktan ağladığını anlatarak, galibiyetin vatana millete hayırlı olmasını diledi.

Kaptan Osman'ın adı Zile'de meydana verilecek

Aileyi ziyaret eden Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ise milli takımın şampiyon olması ve Zileli Osman Çakmak'ın galibiyet golünü atmasından gurur duyduklarını söyledi.

Vidinel, "Osman, bir ayağını vatana feda etti, diğer ayağıyla da bize şampiyonluk kazandırdı. İlçemizdeki bir meydana 'Gazi Osman Çakmak Meydanı' ismini vereceğiz." diye konuştu.