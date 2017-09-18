Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Çin'de düzenlenen turnuvada İpek Soylu, Yunan Maria Sakkari'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Guangzhou kentinde gerçekleştirilen organizasyonda dünya 179 numarası İpek Soylu, ilk turda klasmanın 82. basamağında yer alan Sakkari ile karşılaştı.
Bir saat 11 dakika süren maçı 6-0 ve 6-3'lük setlerle kazanan İpek Soylu, adını ikinci tura yazdırdı.
Milli tenisçi, ikinci turda, Çinli sporcular Xiaodi You ile Shuai Zhang arasındaki karşılaşmanın galibi ile karşı karşıya gelecek.