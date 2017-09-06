  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Hırvat basınında millilerimiz

2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmesi Hırvat basınında geniş yer buldu.

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Hırvat basınında millilerimiz

2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmesi Hırvat basınında geniş yer buldu.

Vecernji gazetesinin "Türkiye, Hırvatistan'ı şoke etti" başlıklı haberinde, bu sonucun ardından I Grubu'nda elemelerin sonuna kadar "dramatik" bir durum oluştuğu ifade edildi. Türkiye'nin Cenk Tosun'un golüyle Hırvatistan'ı "yıktığı" kaydedilen haberde, ev sahibi ekibin maç boyunca kontrolü elinde tutmak için elinden geleni yaptığı belirtildi.

Hırvatistan'ın "acı bir mağlubiyet"le evine döndüğünü aktaran gazete, gruptaki iki maçta da Türkiye'nin rakibine yenilmediğini hatırlattı.

"Cenk Tosun, Hırvatistan'ı yıktı" başlığını atan Nacioanal gazetesi, 1-0'lık mağlubiyetin ardından Hırvatistan'ın Dünya Kupası'na katılma şansını riske soktuğu yorumunu yaptı. Gazete, Cenk Tosun'un golünün Türkiye'ye "hayat verdiğini", Hırvatistan'ın işlerini ise zorlaştırdığını yazdı.

"Hırvatistan, Türkiye'de şoke oldu, Rusya gittikçe uzaklaşıyor." değerlendirmesinde bulunan Jutarnji gazetesi, kaleci Danijel Subasic'in "yetersiz" müdahalesinin golle sonuçlandığını ve Hırvatistan'ın Rusya vizesi için bir ay daha beklemek zorunda kaldığını kaydetti.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda dün akşam Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Türkiye, Cenk Tosun'un 75. dakikada kaydettiği golle Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti.

Etiketler: Türkiye Hırvatistan, Cenk Tosun, hırvat basını
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