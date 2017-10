'Her yarışta Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum'

Porsche Carrera Cup'ta yarışan genç rallici Ayhan Can, "Her yarışta Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı dinletmek istiyorum. Mücadelemiz bu yönde, umarım başarılı oluruz." dedi.

Porsche Carrera Cup Şampiyonası'nda mücadele eden milli rallici Ayhan Can Güven, katıldığı her yarışta Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyledi.

Fransa'da gerçekleştirilecek sezonun son yarışında iyi bir derece elde etmek istediğini belirten 19 yaşındaki rallici yaptığı açıklamada, "Hedefim Fransa'da sezonu iyi bir şekilde noktalamak. Bundan sonraki seneler için kendimi daha da geliştirip gösterebileceğim bir yarış olmasını umut ediyorum. Kısa vadede hedeflerimizde, gelecek sezon Fransa ve Almanya şampiyonalarında yarışmak var. Ardından dünya şampiyonaları hedefimiz var. Her yarışta Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı dinletmek istiyorum. Mücadelemiz bu yönde, umarım başarılı oluruz." diye konuştu.

Barcelona'daki yarışlarda 3'üncülük elde ettiğini hatırlatan Ayhan Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barcelona, yarış takviminde önem verdiğimiz bir yarıştı. Hem teknik açıdan önemli bir pist hem de sezonun sonlarına doğru olduğu için gelecek sene de bize avantaj sağlayacak bir yarıştı. Oradaki iki yarışta da 3'üncülük elde ettim. İlk yarışa dördüncü, ikincisine ise otuzuncu sıradan başladım. Sıralama turlarında bir ceza yemiştim, bunun sonucunda otuzuncu sıradan start aldım. İkinci yarıştaki üçüncülük benim için bu yüzden daha değerliydi."

"Kenan Sofuoğlu'nu örnek alıyorum"

Ayhan Can, dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu gibi bir kariyer hedeflediğini dile getirdi.

Motosiklet ve otomobil sporlarının farklı branşlar olduğunu ancak mantık olarak benzerliklerinin bulunduğunu ifade eden genç rallici, şunları kaydetti:

"Motor sporlarının Türkiye'de öncüsü olduğunu düşündüğüm için ve kendimi de benzer bir kariyer içinde gördüğüm için Kenan Sofuoğlu'nu örnek alıyorum. Kenan Sofuoğlu'na buradan geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Şampiyonluk mücadelesi içerisinde şanssız bir kaza sonucu bir sakatlık geçirdi. İnşallah en kısa sürede pistlere döner. Bizim yaptığımız sporda risk her zaman var. Bunları bilerek bu sporu yapıyoruz. Her türlü önlemi alarak yarışıyoruz. Kullandığımız araçlardan giydiğimiz kıyafetlere kadar her şey en üst önlemler alınarak yapılıyor. Ne kadar önlem alırsak alalım risk faktörü her zaman işin içerisinde. Ben de bir keresinde ayağımı kırmıştım. Bunun haricinde kariyerimde çok da büyük bir kaza bulunmuyor. Gençliğimin vermiş olduğu adrenalinle ve düzenli çalışmanın sonunda tecrübeli isimlerle mücadele edebiliyorum."

"6 yaşımda ilk yarışıma çıktım"

Otomobil yarışlarıyla küçük yaşlarda babası sayesinde tanıştığını aktaran Ayhan Can, "Babam Hakan Güven eski bir otomobil yarışçısı. 20 sene bu sporu yapmış bir pilot. Küçük yaşta beni teşvik etmesiyle bu spora başladım. Babamın en büyük hayali profesyonel bir pilot olmamdı. 14 senedir de benim her türlü desteğimi kendisi sağlıyor. Normalde 7 yaşında yarışlara başlanabiliyor ama ben özel izinle 6 yaşımda ilk yarışıma çıktım. Babam her türlü sorumluluğu kabul ettiğine dair bir beyanda bulundu ve beni bu şekilde ilk yarışıma çıkardı. Yarışlara erken yaşta başlamam başarılarıma yön verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) genç pilotlara imkan sağladığını vurgulayan Ayhan Can, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkede bu sporu bir yere getirebilmek artık bizim de hedefimiz. 'Bu spora nasıl başlayabildiniz?' diye çok fazla soru geliyor. Ben de herkese TOSFED'i takip etmesini söylüyorum. Yeni yapılan bir organizasyonda daha önce hiç yarışmamış genç pilotlara imkan verildi. Kendi içlerinde onların yetenekleri görüldü. Buradan da 40 pilot seçildi. Onların da arasından 10 pilot seçilecek ve pistte yarıştıracaklar. Buradan da birkaç başarılı pilotu uluslararası arenaya taşımak istiyorlar. Bu konuya ilgisi olan kişilerin böyle organizasyonları takip etmesini öneriyorum."