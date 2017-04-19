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Hentbol'da Türkiye Kupası Beşiktaş Mogaz'ın oldu

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Amasya Taşova YİBO'yu 33-26 yenen Beşiktaş Mogaz kupanın sahibi oldu.

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Hentbolda Türkiye Kupası Beşiktaş Mogazın oldu

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Amasya Taşova YİBO'yu 33-26 yenen Beşiktaş Mogaz kupanın sahibi oldu.

Bu sezon Erkekler Süper Lig'de de şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı üst üste 4. toplamda ise 12. kez müzesine götürdü.

Beşiktaş Mogaz'a kupasını, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Adem Ceylan birlikte verdi.

Sezonu çifte kupayla kapatan siyah-beyazlı hentbolcular, seremonide büyük sevinç yaşadı. 

Etiketler: Hentbol Erkekler Türkiye Kupası, Beşiktaş Mogaz, seremoni
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