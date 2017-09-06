Güreşte altın madalya

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası grekoromen 85 kiloda Rus rakibi Muhammed Evloev'i 5-3 mağlup eden Muhammed Furkan Dursun, dünya şampiyonu oldu.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki organizasyonda milli güreşçi Muhammed Furkan Dursun, Rusya'dan Evloev ile altın madalya mücadelesine çıktı.
85 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammed Furkan Dursun, Rus rakibi Evloev'i 5-3 yenerek altın madalya elde etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammet Furkan Dursun'u kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Dursun'a tebrik telgrafı gönderdi.
Başbakan Yıldırım'dan Dursun'a tebrik telgrafı
Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammet Furkan Dursun'u kutladı.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Dursun'a kutlama telgrafı gönderdi.
Tosun'dan bronz madalya
Organizasyonda grekoromen 69 kiloda milli güreşçi Duran Tosun, Finlandiya'dan Joni Pekka Komppa ile bronz madalya mücadelesi verdi.
69 kiloda Türkiye'yi temsil eden Duran Tosun, Fin rakibi Komppa'yı 10-7 yenerek dünya üçüncüsü oldu.